Versity: partenariat stratégique avec Bitexen information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 09:24

(CercleFinance.com) - Versity (ex Les Agences de Papa) annonce la signature d'un contrat avec Bitexen, une plateforme d'échange d'actif numérique, pour le listing de son token, le SITY, un premier partenariat stratégique 'marquant une étape significative dans son développement'.



Plateforme d'échange centralisée de token créée en 2018 et basée en Turquie, Bitexen se classe parmi le top 3 des plateformes du pays avec plus de deux millions d'utilisateurs actifs et réalise un volume d'échange moyen d'environ 50 millions de dollars par jour.



'Bitexen se distingue par sa sécurité et sa facilité d'utilisation. La collaboration entre Versity et Bitexen permettra aux utilisateurs du SITY d'accéder à cette plateforme, offrant ainsi une expérience de trading fluide et sécurisée', explique la société française.



Le prix de listing est fixé à 0,015 dollar et cette première cotation a pour objectifs l'adoption du SITY par 50.000 wallets en 2023, ainsi que d'augmenter sa visibilité au Moyen-Orient et de faciliter son référencement sur les principales plateformes d'exchanges.



Cette première collaboration avec Bitexen ne représente que le début de son parcours, Versity travaillant actuellement sur la négociation et la signature de contrats avec d'autres plateformes d'exchange pour assurer une large disponibilité du SITY.