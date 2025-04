Vers une tentative de rebond en Europe, les droits de douane dans tous les esprits

(AOF) - Les marchés européens devraient tenter de repartir de l’avant après plusieurs séances dans le rouge. La volatilité restera cependant de mise tant que les investisseurs ne connaîtront pas la teneur des droits de douane réciproques promis par Donald Trump. Ils attendent aujourd’hui les indices des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en mars des 2 côtés de l’Atlantique. Il a dépassé les attentes en Chine. Avant le rapport ADP demain et les chiffres officiels de l’emploi aux Etats-Unis vendredi, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en février sera à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amundi

Amundi et Victory Capital ont finalisé la transaction précédemment annoncée en juillet 2024. Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs. Le plus important gestionnaire d’actifs européen est par ailleurs devenu un actionnaire stratégique de Victory Capital. En contrepartie de l'apport d'Amundi US à Victory Capital, Amundi a ainsi reçu 17,6 millions d'actions, soit 21,2% du capital de Victory Capital.

Michelin

Michelin annonce que TBC, sa coentreprise avec le Japonais Sumitomo, a conclu un accord visant à céder son réseau de franchise Midas au groupe américain Mavis Tire Express Service Corp. La transaction " devrait avoir un impact favorable en 2025 sur le résultat net du groupe Michelin d'environ 200 millions de dollars américains ". TBC considère les activités de grossisme, distribution et "Big O Tires" comme ses activités cœur, bénéficiant d'une taille et d'un réseau de premier ordre, alors que l'activité de Midas repose principalement sur l'entretien automobile.

Ipsos

Ipsos annonce être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de The BVA Family, groupe français spécialisé dans les études de marché, reconnu pour son expertise dans les tests de packaging, l'expérience client, les évaluations mystère et les études pour les gouvernements et les services publics. Il dispose également de méthodologies de recherche dans les services, le luxe, les biens de consommation et les sciences comportementales. The BVA Family, qui concentre plus de 900 collaborateurs, bénéficie également d'une présence non négligeable au Royaume-Uni et en Italie.

Delfingen

Delfingen a publié des résultats 2024 en baisse dans un contexte de marché difficile. Le spécialiste de la protection des câblages en environnement contraignant affiche une perte nette part du groupe de 0,1 million d’euros contre un bénéfice net de 6,9 millions en 2023. Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a chuté de 15,6% à 23,8 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 5,6%, en repli de 0,6 point. Delfingen visait un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 5%. Déjà connu, me chiffre d’affaires a baissé de 7,2% à 423,7 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en mars à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10 heures en zone euro. Une heure plus tard, ils prendront connaissance de l'inflation en mars en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en mars sera connu à 15h45. Il sera suivi de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en mars, du rapport Jolts sur les ouvertures de postes en février et des dépenses de construction en février à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,18% à 1,0801 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini cette dernière séance de mars en repli. L'aversion pour le risque reste de mise dans un contexte de craintes de guerre commerciale à deux jours de la mise en place de droits de douane réciproques. L'indice CAC 40 a perdu 1,58% à 7790,71 points, portant ses pertes depuis le début du mois à près de 4%. Il progresse cependant de 5,55% sur le trimestre. L'EuroStoxx50 a cédé 1,52% à 5250,27 points. Dans le même temps, l'or a inscrit un nouveau record à plus de 3100 dollars.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont vacillé lundi sur fond de menaces de guerre commerciale alors que de nouveaux droits de douane doivent entrer en vigueur mercredi. Du côté des valeurs, Moderna a affiché la plus forte baisse du S&P500 après la démission du Monsieur Vaccins de la FDA. Le Dow Jones a gagné 1% à 42001,76 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,14% à 17,299.29 points. Ce dernier a enregistré son plus mauvais trimestre depuis 2022 en cédant 10,4% depuis le 1er janvier. L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut historique à plus de 3100 dollars.