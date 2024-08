Vers une tendance à l'accalmie des indices européens

Les marchés actions américains ont entamé la semaine sur une note positive. Les investisseurs ont l'attention tournée vers l'investiture de la candidate démocrate Kamala Harris pour l'élection présidentielle et le symposium annuel de Jackson Hole. Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, est pour sa part attendu vendredi. Côté valeurs, le groupe de cosmétiques américain Estee Lauder s'est replié dans le sillage de ses résultats décevants sur l'exercice 2023-2024. Le Dow Jones a progressé de 0,58% à 40896 points et le Nasdaq de 1,39% à 17876 points.

Les indices européens ont clôturé en hausse cette première séance de la semaine en l'absence de statistiques majeures. Les investisseurs prendront connaissance ce jeudi des indices PMI en France, en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis. Côté valeurs, ArcelorMittal s'est affiché en hausse, le groupe sidérurgique bénéficiant d'un relèvement d'opinion de la part de Barclays. A Francfort, le fabricant de batteries Varta a plongé suite à l'annonce de mesures concernant la réduction de sa dette. Le CAC 40 a gagné 0,70% à 7502 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,65% à 4872 points.

Les prix à la production en Allemagne ont avancé de 0,2% en juillet sur une base mensuelle, un rythme similaire à celui de juin et en ligne avec le consensus.

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce que l’opérateur du réseau de transmission brésilien impose actuellement un écrêtement prononcé dans certaines parties du réseau qui impacterait fortement l’Ebitda 2024 de Voltalia s’il se prolongeait au cours des prochains mois et s’il n’était pas compensé financièrement. Voltalia a fait savoir qu'il mène une série d’actions pour réduire la durée de cet écrêtement et être financièrement compensé.

L 'Autorité des marchés financiers a publié les résultats définitifs de l'offre publique d'achat initiée par Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ, à la suite de la clôture de l'offre, intervenue le 14 août. À l'issue de celle-ci, Alliativ détient un nombre total de 4,434 millions d actions Visiativ, soit 95,32% du capital et au moins 92,61% des droits de vote de cette société. En juin dernier, le groupe Snef, groupe français d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de la mécanique et du numérique, avait acquis une participation majoritaire (75,72%) du capital d'Alliativ.

Crossject annonce avoir nommé Tony Tipton au poste de directeur des opérations États-Unis. Cette biotech dijonnaise, qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, administrables grâce à son auto-injecteur sans aiguille Zeneo, précise que cet Américain « fort de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs clés de l'industrie pharmaceutique commerciale », renforcera ses activités pré-commerciales aux États-Unis pendant la préparation de demande d'autorisation de mise sur le marché de Zepizure.

(AOF) - En hausse hier à la clôture, les marchés actions européens devraient marquer une pause à l'ouverture de cette deuxième séance de la semaine. Lundi, les indices américains ont terminé dans le vert, portés par l’espoir d’un assouplissement monétaire de la Fed en septembre et avant le symposium de Jackson Hole programmé jeudi. Ce mardi, les investisseurs scruteront de près la décision de politique monétaire de la Banque Centrale de Suède et la publication de la deuxième estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de juillet.

