Vers une reprise des transmissions de PME en 2024 après une chute en 2023 (In Extenso Finance)

(AOF) - "La fin de l’année 2023 a vu une reprise du marché M&A laissant présager en 2024 un retour à une croissance des opérations" concernant les PME. Cette perspective "semble se confirmer avec la tendance d’augmentation du volume d’affaires sur ce premier trimestre". C’est ce qu’affirme le cabinet In Extenso Finance dans son panorama annuel des cessions et acquisitions de PME, réalisé avec Epsilon Research, selon lequel l’année 2023 s’est terminée sur une baisse "mesurée" de 11% avec 964 opérations contre 1080 en 2022, une tendance baissière déjà amorcée au dernier trimestre 2022.

In Extenso Finance compte parmi les signaux encourageants "la stabilisation des taux d'intérêt et l'anticipation des acteurs sur une prochaine baisse, l'absorption du choc des hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des revalorisations salariales, l'abondance de liquidités levées par les fonds d'investissement, le report d'un certain nombre d'opérations en attendant de meilleures conditions de réalisation et la poursuite de consolidation de certains secteurs".