Vers une prolongation du rebond en Europe grâce aux records de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens devraient continuer de rebondir, entraînés par la hausse de Wall Street. Lundi, l’indice S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit des nouveaux plus hauts historiques. Les valeurs technologiques devraient donc être favorisées sur le Vieux Continent. Sur le marché des taux, le spread entre la France et l’Allemagne se stabilise autour de 75 points de base. L’agenda économique est chargé avec l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en juin, l'inflation en zone euro en mai et les ventes au détail aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VusionGroup

Après une première phase de déploiement, l'enseigne Supermarchés Match accélère la digitalisation de ses magasins avec VusionGroup, a annoncé ce dernier. Désormais, 75 magasins – soit les deux tiers du parc de l'enseigne – sont équipés d'1,5 million d'étiquettes électroniques. « Installées dans les rayons, elles permettent notamment d'automatiser l'affichage des prix et promotions et de faire gagner du temps aux équipes magasin, tout en limitant les erreurs traditionnellement induites par le changement de prix manuel », souligne le spécialiste des étiquettes électroniques.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé qu'IGPDecaux avait remporté les contrats du métro, des bus et des tramways de Rome (2,8 millions d'habitants). Ce contrat de 13 ans prévoit la modernisation et la rénovation complète des stations de la ligne A du métro ainsi que sur l’implantation d’une nouvelle génération d’espaces publicitaires (lignes A, B-B1, et C, cette dernière n’ayant jusqu’alors pas de publicité).

Séché Environnement

Séché Environnement a annoncé la signature d'un SPA (convention d'achat d'actions) en vue de l'acquisition de Eco Industrial Environmental Engineering Pte Ltd, acteur du marché des déchets industriels dangereux à Singapour. Le groupe français cite un prix d'achat d'environ 605 millions de dollars singapouriens (417 millions d’euros), dont le financement a déjà été assuré par une facilité de crédit engagée auprès d'une banque. En 2023, Eco a généré un chiffre d'affaires d'environ 96 millions de dollars singapouriens et un Ebitda ajusté d'environ 41 millions de dollars singapouriens.

ADP

ADP annonce que son trafic groupe a atteint 31,4 millions de passagers en mai, en hausse de 8,4%. Il a progressé de 10,1% à 136,9 millions de passagers depuis le début de l’année, soit 106,3% du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport s’est élevé à 9,1 millions de passagers en mai, en hausse de 2,5%. Il a augmenté de 4,6% à 39,8 millions de passagers depuis le 1er janvier, soit 94% du trafic de 2019.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en juin à 11 heures, en même que l'inflation en zone euro en mai.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail seront connues à 14h30 et la production industrielle, mais aussi le taux d'utilisation des capacités de production en mai, à 15h15.

Les stocks des entreprises en avril sont attendus à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,13% à 1,0729 dollar.

Hier à Paris

En fort repli la semaine dernière du fait des incertitudes liées aux prochaines élections législatives en France, les Bourses européennes ont rebondi ce lundi. Ce rebond reste cependant très fragile. Côté valeurs, après deux séances d'affilée dans le rouge, EssilorLuxottica a rebondi au sein du CAC 40, soutenu par le changement de recommandation d'UBS. L'indice phare de la place parisienne a gagné 0,91% à 7571 points, après avoir enregistré la semaine dernière sa plus mauvaise performance depuis 2022. L'Eurostoxx50 a progressé de 0,85% à 4880 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont progressé, le S&P500 inscrivant un nouveau plus haut historique à 5473 points. Première statistique de la semaine, l'indice manufacturier de la Fed de New-York a surpris par sa vigueur en juin. Dans son sillage, le rendement du 10 ans américain a confirmé sa tendance haussière : il a augmenté de 6 points de base à 4,289%. Du côté des valeurs, Autodesk – sous la pression du fonds spéculatif activiste Starboard – a gagné du terrain. Le Dow Jones a gagné 0,49% à 38778,10 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,95% à 17857,02 points.