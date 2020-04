Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers une prolongation du confinement au Portugal jusqu'au 1er mai Reuters • 10/04/2020 à 16:40









LISBONNE, 10 avril (Reuters) - Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé vendredi qu'il proposerait la semaine prochaine de prolonger jusqu'au 1er mai le confinement obligatoire mis en place pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus dans le pays où plus de 15.000 cas de contamination ont été recensés. Le Parlement devrait approuver cette prolongation, la troisième depuis l'instauration de l'état d'urgence le 18 mars, initialement programmé pour une période de 15 jours, avant d'être repoussé jusqu'au 17 avril. "Nous devons être très concentrés sur un combat que nous n'avons pas encore gagné", a déclaré lors d'une conférence de presse Marcelo Rebelo de Sousa, qui s'est de lui-même placé en quarantaine pendant deux semaines en mars par précaution en dépit d'un test au coronavirus négatif. "Nous ne pouvons pas baisser la garde", a-t-il ajouté. Invité d'une émission matinale sur la chaîne de télévision TVI, le Premier ministre Antonio Costa a abondé, estimant que la levée de l'état d'urgence enverrait "un mauvais signal". "Il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel", a-t-il déclaré. "Nous devons traverser le tunnel et plus nous serons disciplinés, plus nous arriverons rapidement au bout." Les deux dirigeants ont exhorté la population à rester confinée pendant le week-end de Pâques en vue duquel le gouvernement a durci les mesures de confinement, fermant les aéroports aux vols commerciaux et interdisant tout voyage à l'intérieur du pays du 9 au 13 avril. A ce jour, l'épidémie de coronavirus, qui est apparue en décembre en Chine avant de se propager dans plus de 200 pays, a contaminé 15.472 personnes et causé 435 décès au Portugal, un bilan sans commune mesure avec l'Espagne voisine (15.843 morts), deuxième pays le plus endeuillé au monde après l'Italie, selon les bilans officiels. (Catarina Demony, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

