Vers une poursuite du rebond en Europe grâce à l'accalmie sur le pétrole

Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur redressement mercredi matin, profitant toujours de l'élan impulsé par l'apaisement des prix du pétrole et les perspectives d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, deux développements qui rassurent les investisseurs. Les contrats à terme préfigurent pour l'instant une hausse de 0,5% pour le CAC 40 parisien, de 0,6% pour le DAX à Francfort et de 0,6% encore pour l'Euro STOXX 50 , les trois indices s'acheminant ainsi vers une troisième séance consécutive de progression.

Après plusieurs mois de tensions géopolitiques, le pétrole subit une forte correction depuis la fin du mois d'octobre en raison des espoirs de désescalade dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Suite à sa défaite à l'issue des "midterms", le président américain Donald Trump a affirmé ce week-end qu'il était peu probable que de nouvelles frappes soient lancées, laissant entrevoir une possible issue diplomatique au conflit.

Le Brent, qui avait atteint un pic de près de 118 dollars le baril le 30 octobre 2026, reprend 1,2% à 92,6 dollars ce matin, mais son maintien sous le seuil des 100 dollars laisse à penser que les investisseurs veulent toujours croire à un accord de paix.

Reste que sa chute est particulièrement brutale : en perdant plus de 16% la semaine passée, il a essuyé son plus fort recul hebdomadaire depuis le début de l'épidémie de Covid.

Les investisseurs savent qu'un pétrole durablement moins cher réduit les coûts des entreprises européennes, notamment dans des secteurs stratégiques comme le transport aérien, la chimie et la logistique.

Cette tendance pourrait également contribuer à modérer les tensions inflationnistes, alors que la thématique est brusquement revenue sur le devant de la scène hier à Wall Street.

Après deux séances de rebond, les marchés d'actions américains ont renoué avec la baisse lundi, pénalisés par des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes qui sont venus raviver les inquiétudes concernant la poursuite du resserrement de la Réserve fédérale.

A la clôture, le Dow Jones reculait de 0,3%, le S&P 500 de 0,4% et le Nasdaq 100 de 0,6%.

Quelques velléités d'achat

Si les intervenants demeurent prudents quant aux perspectives de politique monétaire, le recul des cours pétroliers allège indéniablement la pression sur les marchés. En témoigne la détente observée au niveau de l'indice de volatilité VIX, qui est repassé sous le cap des 20 points en terminant à 18,5 hier soir.

Les espoirs entourant le projet d'introduction en Bourse d'Anthropic participent également au regain d'optimisme actuel.

Selon des informations du FT, le propriétaire de Claude envisagerait de porter sa valorisation à plus de 1 500 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse, illustrant l'intérêt suscité par l'opération.

"Très franchement, on n'image pas pouvoir relever le prix d'un tel projet sans que le carnet d'ordres suive derrière. Qu'on doute ou non des niveaux de valorisations atteints par l'IA, on ne peut que constater que l'appétit pour s'y exposer est toujours bien présent", réagissent ce matin les analystes de Danske Bank.

D'après les premières indications disponibles, le Nasdaq devrait rebondir de près de 1,5% ce mercredi à l'ouverture.

Les volumes d'échanges s'annoncent relativement limités à Paris en ce jour férié de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, mais les données définitives de l'inflation pour le mois d'octobre en Allemagne seront certainement suivies de près dans le courant de la matinée.

Le consensus table sur une confirmation des estimations préliminaires, soit un repli de 0,1% sur un mois et une hausse de 2,8% en rythme annuel.

Alors que les marchés anticipent désormais un relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) à 3 % d'ici le milieu de l'année 2027, un ralentissement de l'inflation ne devrait guère modifier cette trajectoire attendue, tandis que des chiffres supérieurs aux prévisions pourraient inciter à une réévaluation du calendrier.

Ces chiffres pourraient aussi influencer l'évolution de la parité euro-dollar. À 1,1157 dollar, la monnaie unique semble tenter d'établir un plancher autour de 1,115 dollar. Si ce seuil tient bon, un rebond demeure envisageable, avec un franchissement de 1,125 dollar voire une reprise en direction de 1,135 dollar à la clé.

A l'inverse, une cassure du support de 1,1150 dollar annoncerait une reprise du mouvement vendeur, un risque qui se renforcerait en cas de décélération plus marquée que prévu des prix allemands de nature à conforter le scénario d'un statu quo de la BCE désormais évoqué par certains économistes.