Vers une ouverture contrastée à Wall Street après la victoire démocrate aux midterms

Après avoir fortement rebondi, les marchés actions américains devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la séance ce jeudi au lendemain des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. La victoire des démocrates leur permet de reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès américain. Le Dow Jones et le S&P 500 devraient progresser respectivement de 0,64% et de 0,12%. A l'inverse, le Nasdaq 100 est attendu en repli de 0,89%.

Nette victoire démocrate

Ces élections de mi-mandat se sont donc soldées par une vague démocrate. Selon les projections du New York Times, ce parti devrait remporter plus de 250 sièges à la Chambre des représentants, ce qui constituerait leur plus large majorité à la Chambre depuis 2008. Sa victoire au Sénat est tout aussi nette : le parti est en passe de gagner huit sièges et d'obtenir une majorité de 55 sièges contre 45, leur niveau le plus confortable depuis 2012.

Pour Salman Ahmed, directeur de la macroéconomie chez Fidelity International, "Si ce résultat peut limiter la marge de manoeuvre du président Trump sur le plan domestique, il pourrait également ouvrir la voie à un nouvel assouplissement budgétaire. Les prochaines échéances concernant le financement de l'administration fédérale et le plafond de la dette pourraient offrir aux démocrates l'occasion de négocier des concessions en matière de dépenses."

De son côté, David Taieb, directeur des investissements en actifs cotés chez Sienna souligne que "sur les marchés financiers, la victoire des démocrates dans les deux chambres correspond au scénario largement anticipé par les investisseurs. Selon lui, "Il est fort improbable que le résultat des élections impacte négativement les valeurs technologiques américaines."

Risques géopolitiques : les cours du pétrole repartent à la hausse

Au-delà des résultats de ces élections outre-Atlantique, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'Arabie saoudite a émis jeudi une alerte quant à un risque d'attaques dans la région de Yanbu, principal terminal pétrolier du royaume sur la mer Rouge, sur fond d'attaques répétées des Houthis du Yémen contre le territoire saoudien.

En parallèle, le ministère de la Défense sud-coréen a annoncé ce jeudi qu'il allait déployer un avion de patrouille maritime et une équipe de déminage près du détroit d'Ormuz dans le cadre d'une mission contribuant à garantir la circulation dans cette voie maritime stratégique.

Dans ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole sont orientés à nouveau à la hausse. Avant 14h30, le prix du Brent gagne 2,54% à 97,02 dollars. Le WTI américain progresse de 1,78% à 89,58 USD.

Une nouvelle pluie de résultats

Face à ces tensions géopolitiques incessantes, l'attention des investisseurs reste portée sur la nouvelle salve de résultats aux Etats-Unis.

Hier, AppLovin s'est envolé de plus de 20% dans les échanges après Bourse, porté par des résultats au 3e trimestre nettement supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 55% sur un an, à 2,18 MdsUSD, contre 2,07 MdsUSD attendus. Le bénéfice net a progressé de 72%, à 1,44 MdUSD, soit 4,30 dollars par action diluée contre 4,03 dollars anticipés. L'EBITDA ajusté a augmenté de 59%, à 1,84 MdUSD, avec une marge de 84%. Le groupe américain spécialisé dans le développement de logiciels de marketing mobile anticipe des revenus entre 2,365 et 2,395 MdsUSD au 4e trimestre, bien au-dessus des 2,25 MdsUSD précédemment envisagés par l'analyste Wedbush.

De son côté, Super Micro Computer a bondi de près de 5% dans les échanges après-Bourse hier, soutenu aussi par des résultats au 3e trimestre dépassant les attentes. Son chiffre d'affaires a presque quadruplé sur un an, à 19,95 MdsUSD, contre 17,53 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,81 dollar, dépassant de 47% le consensus. Le fabricant américain de serveurs et d'infrastructures pour centres de données dédiés à l'intelligence artificielle a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 72-82 MdsUSD, contre 65-72 MdsUSD auparavant.

Palantir a vu son chiffre d'affaires bondir de 96% au 3e trimestre, à 2,31 MdsUSD, contre 2,18 MdsUSD attendus, soit une légère accélération après les 93% du trimestre précédent. Le bénéfice ajusté par action, à 0,44 USD contre 0,406 USD anticipé, dépasse également les prévisions. Suite à cette publication, le titre du spécialiste américain de l'analyse de données a progressé hier de 2,5% dans les échanges après-Bourse. Palantir a une nouvelle fois relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'année, tablant désormais sur environ 8,53 MdsUSD de revenus, soit une croissance de 91%, contre 82% précédemment anticipés.

Qualcomm a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes au 4e trimestre, mais ses perspectives de rentabilité ont déçu les investisseurs, entraînant un recul de plus de 6% de son action après la clôture de Wall Street, hier. Le fabricant américain de semi-conducteurs reste pénalisé par la faiblesse du marché des smartphones, où la flambée des prix des mémoires pèse sur les ventes. Cette situation contraste avec la forte croissance de ses activités dans les centres de données d'intelligence artificielle et l'automobile, qui constituent désormais ses principaux relais de diversification. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 2,17 USD par action, contre 2,16 USD attendus, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 10,32 MdsUSD, supérieur au consensus de 10,11 MdsUSD, mais en recul de 8% sur un an.

Arm Holdings a publié des résultats supérieurs aux attentes au 2e trimestre, soutenus par la forte progression de ses revenus de licences et l'adoption croissante de ses architectures de processeurs dans les centres de données. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1,44 MdUSD, contre 1,38 MdUSD attendu par les analystes, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,52 USD, dépassant le consensus de 0,47 USD. Malgré cette dynamique, l'action reculait d'environ 2% après la clôture de Wall Street hier, les investisseurs restant attentifs à la progression moins rapide que prévu des redevances. Pour le 3e trimestre, l'entreprise technologique britannique prévoit un chiffre d'affaires de 1,54 MdUSD , légèrement supérieur au consensus de 1,53 MdUSD, une perspective jugée relativement prudente.