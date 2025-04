Vers une nouvelle séance difficile à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains sont de nouveau attendus en net repli dans le sillage des Bourses européennes et asiatiques. Déclenchée mercredi dernier, l'offensive douanière de Donald Trump continuer d’effrayer les investisseurs. Le président américain ne semble pas inquiet par le plongeon des marchés financiers et compare les taxes douanières à des " médicaments ". Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq se replient respectivement de 3,53% et de 3,88%. Les futures ont cependant nettement réduit leurs pertes par rapport à ce matin.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont fortement dévissé, comme la veille, après la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et la riposte annoncée de la Chine. Après une première salve de 10% de droits de douane planchers qui ont pris effet samedi, des majorations s'appliqueront dès mercredi à des dizaines de pays, dont la Chine avec une surtaxe montant à 34%. Les principaux indices américains ont enregistré leur plus forte baisse en deux jours depuis la période du Covid en 2020. Le Dow Jones a dégringolé de 5,50% à 38314 points et le Nasdaq de 5,82% à 15587 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue aujourd'hui

Les valeurs à suivre

JPMorgan

Dans une lettre aux actionnaires, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon a prévenu que les tarifs douaniers mis en place par l'administration Donald Trump allaient " ralentir la croissance " et alimenter l'inflation. La question de savoir s'ils vont provoquer une récession reste cependant " ouverte ".

Tesla

Tesla est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street comme l’ensemble de la cote. L’analyste Daniel Ives (Wedbush) a abaissé son objectif de cours sur la valeur de 550 dollars à 315 dollars, prévoyant que la guerre commerciale engagée par Donald Trump aura un impact important sur le constructeur de voitures électriques, qui trouve une grande partie de ses fournisseurs hors des États-Unis. Daniel Ives appréhende surtout l’impact des représailles de la Chine, qui risque de pousser les consommateurs de l’empire du Milieu à préférer à Tesla son concurrent local BYD.

Viatris

Viatris est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street à rebours du reste du marché après avoir conclu un accord-cadre national visant à mettre fin aux actions en justice liées au scandale des opiacés déposées par les États, les collectivités locales contre le groupe et certaines de ses filiales. Bien que sa présence sur le marché américain des opioïdes " soit très limitée ", il a accepté cet accord afin de clore le dossier et souligne qu'il " ne constitue en aucun cas une reconnaissance de faute ou de responsabilité ".