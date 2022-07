Vers une nationalisation d'EDF

(AOF) - En repli ce matin, l'action EDF affiche désormais la plus forte hausse de l'indice SBF 120 grâce à un bond de plus de 12% à 8,82 euros. Le titre de l'électricien est galvanisé par les déclarations de la Première ministre Elisabeth Borne. A l'occasion de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, elle a indiqué que l'Etat français entendait détenir 100% du capital d'EDF. Il détient à l'heure actuelle un peu moins de 84% de son capital, qu'il avait ouvert en novembre 2005.

Cette annonce est une surprise, même si le gouvernement n'a en réalité pas d'autres choix compte tenu de la nouvelle assemblée générale où le parti au pouvoir ne dispose plus que d'une majorité relative.

Partant du principe qu'il faut sauver EDF pour assurer l'indépendance énergétique du pays, Emmanuel Macron souhaitait une nationalisation totale de l'activité nucléaire (EDF Bleu), et l'ouverture d'EDF Vert (Enedis, énergies renouvelables, commercialisation) aux investisseurs privés. Le fameux projet Hercule.

Mais ce schéma, ou un autre s'en approchant, demande le feu vert du Parlement. Or, certains partis comme la Nupes se seraient sans doute opposés à ce projet qui équivaut selon certains à " une privatisation des profits et une nationalisation des pertes ".

A l'inverse en nationalisant l'intégralité d'EDF, le gouvernement devrait obtenir la majorité du Parlement.

L'enjeu est de taille tant EDF est en fâcheuse posture. Le groupe plie sous le poids d'une dette colossale de 43 milliards d'euros et ses centrales nucléaires demandent des investissements massifs.

Pour ne rien arranger, Bruxelles oblige EDF à vendre à prix réduit une partie de son énergie nucléaire à ses concurrents. Et pour épargner le pouvoir d'achat des ménages, l'Etat a interdit au groupe de relever ses prix malgré l'inflation. Bref, la situation est grave.

Une fois intégralement dans le giron de l'Etat, EDF pourrait sans doute bénéficier de conditions financières plus attractives et bien sûr des capitaux nécessaires à ses investissements dans les nouveaux EPR promis par Emmanuel Macron.

De son côté, l'Etat pourrait pour décider de nouvelles mesures destinées à contenir la flambée des prix.

La question est maintenant de savoir sous quelle forme se réalisera cette nationalisation.

Le gouvernement pourrait opter une offre publique simplifiée à destination des minoritaires, soit par un projet de loi de nationalisation.

Une chose est sûre, le rachat des minoritaires ne se fera pas au prix d'entrée d'EDF en Bourse en 2005... 35 euros.

Points clés

- Numéro un mondial de l'énergie bas carbone créé en 1946 avec 38,5 millions de clients dans le monde et 117,3 GW de capacités installées : 60 % dans le nucléaire, 18 % dans l’hydraulique, 8 % dans les énergies renouvelables, 9 % dans le gaz, 3 % dans le fioul et 2 % dans le charbon ;

- Chiffre d’affaires de 84,5Mds€ et capacités installées de 117,3 GW: 60 % dans le nucléaire, 18 % dans l’hydraulique, 8 % dans les énergies renouvelables, 9 % dans le gaz, 3 % dans le fioul et 2 % dans le charbon ;

- Modèle d'activité « Cap 30 » avec 3 axes stratégiques : l’accompagnement des clients vers la neutralité carbone via 10 Mds de revenus dans les services, le rang de 1er producteur mondial d’électricité nette en CO2 et le rôle d’acteur mondial de la transition énergétique ;

- Capital détenu à 83,88 % par l’Etat, Jean-Bernard Lévy étant PDG du conseil d'administration de 18 membres ;

- Bilan assaini en avril avec dette nette (noté A du fait de la garantie de l’Etat) de 42,3 Mds€, qui sera renforcé entre 2022 et 2024 par le plan de cession de 3 Mds€.

Enjeux

- 4 plans stratégiques : la mobilité électrique – 30 % de parts de marché de la fourniture d’électricité aux véhicules électriques d’ici 2023 en France, Royaume-Uni, Italie et Belgique-, le stockage -10 GW installés dans le monde en 2035-, le solaire – 30 % du marché en France en 2035- et le plan Excell pour la filière nucléaire française ;

- Stratégie d'innovation dédiée à la transformation digitale, aux process de production, aux systèmes électriques futurs et à la décarbonation des usages des clients : budget R&D de 661 Ms€ avec 756 innovations brevetées, fonds et incubateur EDF Pulse Croissance et partenariats de recherche (laboratoire Sinclair, 5g living Lab, informatique quantique…) ;

- Stratégie environnementale incluse dans la raison d’être du groupe : neutralité carbone en 2050 et réduction de 50 %, vs 2017 des émissions en 2030, 99 % des budgets d’exploitation dédiés à la décarbonation et la transition énergétique, 8,755 Mds€ de financements « verts et durables » et 72 % des lignes de crédit indexées sur les indicateurs ESG ;

- Lancement du programme de construction de 6 EPR2 et des études sur 8 autres ;

- Maintien de prix de gros élevés compensant partiellement la limitation par l’Etat de la hausse des prix aux particuliers sur le bénéfice d’exploitation ;

- Opérateur intégré, de la conception et fabrication de réacteurs nucléaires, par le biais de Framatome, détenue à 75 %, aux côtés de Mitsubishi (19,5 %) jusqu’à la distribution.

Défis

- Activité encadrée par la loi NOME (libre concurrence entre tous les acteurs du marché et revente du quart de la production d’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents) et prix de l’électricité administrés en France d’où un coût de maintien du réseau peu inclus dans les tarifs ;

- Résolution des problèmes de corrosion touchant les réacteurs, entraînant une fermeture de près de la moitié des capacités de production;

- Impact du conflit Russie-Ukraine : volatilité des matières 1ères, tensions dans l’approvisionnement ;

- Neutralisation de l’avantage concurrentiel du nucléaire par l’obligation de vendre l’électricité aux industriels au prix du marché et fermetures ou mise en maintenance de centrales nucléaires, pénalisantes pour la production 2022 ;

- Spéculations sur un retrait de la cote par l’Etat ;

- Objectif 2023 d’un levier de dette inférieur à 3.

Une gestion des déchets aux forts enjeux

