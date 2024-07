Vers une légère hausse du CAC 40, Hermès et Capgemini en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en ordre dispersé alors qu'une nouvelle vague de résultats d'entreprises se déverse sur la cote. En France, les investisseurs réagiront notamment aux résultats de Capgemini, d'Hermès, de Saint-Gobain, Bouygues, Air Liquide, Amundi... La liste est longue. Les statistiques économiques américaines animeront également la séance. Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en juin sont attendus à 14h30, en même temps que l'indice des prix PCE en juin. Ce dernier est particulièrement attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini a réduit ses objectifs de chiffre d'affaires 2024 lors de la publication de ses comptes du premier semestre. Le groupe de conseil et de services informatiques anticipe désormais un chiffre d’affaires à taux de change constants ajusté au mieux en repli de 0,5 % et au pire en repli de 1,5 % contre au pire une stabilité et au mieux une progression de 3 % précédemment. Capgemini prévoit en revanche toujours une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a présenté un résultat net de l'ensemble consolidé part du groupe en progression de 14,5% à 1,66 milliard d'euros. Le résultat d’exploitation du spécialiste des matériaux de construction a atteint 2,751 milliards d’euros, proche de son record historique et en recul de 2,2%. La marge d’exploitation a atteint un plus haut historique de 11,7% au premier semestre 2024, contre 11,3% au premier semestre 2023, " grâce à une hausse en Amériques et en Asie-Pacifique, et avec une stabilité en Europe et dans les solutions de haute performance ".

Valeo

"Au premier semestre 2024, Valeo réaffirme ses objectifs de marges et de cash flow libre", annonce l’équipementier automobile, qui affiche une marge opérationnelle en hausse de 23% au premier semestre à 445 millions d’euros, représentant 4% du chiffre d’affaires (+0,8 point par rapport à 2023). La marge d'EBITDA a atteint 12,4 %, également en hausse de 0,8 point par rapport à 2023. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 11,117 milliards d’euros, en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants.

Vinci

Vinci a généré au premier semestre un résultat net consolidé part du groupe de 2 milliards d’euros contre 2,1 milliards d’euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel sur activité a progressé à 3,9 milliards d’euros contre 3,5 milliards d’euros au premier semestre 2023. Il est pénalisé par la prise en compte par Vinci Autoroutes d’une charge de 120 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Le chiffre d’affaires a augmenté de 4,4% à 33,8 milliards d’euros. La croissance organique a atteint 3,8%, soutenue par la branche concession.

Les chiffres macroéconomiques

La confiance des consommateurs en juillet en France sera publiée à 8h45.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en juin sont attendus à 14h30, en même temps que l'indice des prix PCE en juin. La confiance des consommateurs en juillet sera publiée à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,0852 dollars.

Hier à Paris

Les marchés européens ont baissé dans le sillage d’une série de résultats d’entreprises décevants. Ils ont touché des secteurs aussi variés que le luxe (Kering), l'automobile (Renault, Stellantis) et l'agroalimentaire (Nestlé). A Paris, STMicroelectronics a dévissé après avoir une nouvelle fois réduit ses objectifs annuels. En revanche, Sanofi a bénéficié du relèvement de ses objectifs. L’indice CAC 40 a cédé 1,15% à 7427,02 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 1,03% à 4811,83 points. Le rebond de la Bourse américaine a permis à l'Europe de limiter ses pertes.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini en ordre dispersé; les valeurs technologiques continuant de faire l'objet de dégagements. Sur le plan économique, la croissance au deuxième trimestre a dépassé les attentes et les commandes de biens durables ont connu une chute inattendue en juin. Côté valeurs, Ford a chuté après une publication trimestrielle décevante, tout comme Edwards Lifesciences et Teradyne. L'indice Dow Jones a gagné 0,20% à 39 935,07 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,93% à 17 181,72 points. Les taux longs ont reculé.