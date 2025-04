Vers une hausse en Europe : début de la saison des résultats pour les banques américaines

(AOF) - Les marchés actions européens devraient prolonger leur rebond. Cette hausse risque cependant d’être fragile en raison de tensions commerciales intenses et de la hausse des taux longs aux Etats-Unis. Après avoir atteint 4,49% cette nuit, le rendement du 10 ans ressort à 4,426%. Cette séance sera marquée par le début de la saison des résultats des banques aux Etats-Unis, avec notamment ceux de JPMorgan. Ce début de journée est marqué par une nouvelle hausse de l’euro, qui a un temps dépassé 1,13 dollar, mais aussi de l’once d’or, qui a inscrit un nouveau record à plus de 3200 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Stellantis

Stellantis a annoncé des estimations de ses facturations consolidées de 1,2 million d'unités au niveau mondial pour le premier trimestre 2025, en baisse de 9 % sur un an. Le constructeur automobile explique que ce repli reflète " principalement la baisse de la production en Amérique du Nord en conséquence d'une période prolongée de vacances en janvier, et en Europe élargie l'impact conjugué de la transition vers de nouveaux produits et de la baisse des volumes de véhicules utilitaires légers ".

Ekinops

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires d’Ekinops a progressé de 1% à 28,5 millions d’euros. A taux de change constants, le chiffre d’affaires du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises est stable. Cette période a été marquée par un fort recul de l’activité en Amérique du Nord (-20%). "Le marché américain demeure marqué par un attentisme des opérateurs, sur fonds de ralentissement de la croissance de la demande en bande passante et d’absence de déploiement de nouveaux réseaux par les opérateurs", a précisé Ekinops.

GL events

GL events a annoncé la signature d’un contrat majeur de prestations pour les Jeux Asiatiques et Para-Asiatiques 2026, qui se tiendront à Aichi Nagoya, au Japon. Sans être exhaustif, le périmètre des prestations confiées est large. Il comprend : les phases d’études et de conceptualisation en collaboration avec le comité d’organisation, la mise en place des installations temporaires, l’aménagement des espaces réceptifs (accueil et restauration) et des zones dédiées aux médias, la gestion des accès et des accréditations aux sites et l’organisation des cérémonies de remise des médailles.

Toosla

Toosla affiche une marge d'Ebitda ajusté de 18% au second semestre 2024 et de 15% sur l'année, en hausse de 10 points sur un an. L'Ebitda ajusté est passé de 0,5 million d'euros à 1,6 millions d'euros entre 2023 et 2024. La perte d'exploitation (2,8 millions d'euros) et la perte nette (3,9 millions d'euros) ont été réduites de respectivement 40% et 34% par rapport à 2023. Cet acteur digital de la location de voiture de courte durée a réalisé un chiffre d'affaires annuel 2024 de 10,6 millions d'euros, légèrement supérieur à l'objectif, après un quadruplement des ventes en 3 ans.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation en Allemagne a été confirmé à 2,2 % en mars 2025 en rythme annuel, a indiqué Destatis selon des données préliminaires. En données harmonisées permettant la comparaison avec les autres pays européens, elle a été confirmée à 2,3 % en mars 2025.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en mars sont attendus à 14h30 et l'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs en avril à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,58% à 1,1261 dollar après avoir dépassé 1,13 dollar ce matin.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont nettement rebondi; la volte-face de mercredi soir de Donald Trump éloignant scénario d'une guerre commerciale généralisée. Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%, a corrigé aujourd'hui la Maison Blanche et non 125% comme indiqué hier par Donald Trump. Aucun membre de l'indice CAC 40 n'a été laissé de côté, même pas les sociétés les plus défensives. L’indice parisien a gagné 3,83% à 7126,02 points après avoir touché un plus haut en séance à 7 384,47 points. L’EuroStoxx50 a progressé de 4,40% à 4825,62 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont reculé après avoir flambé mercredi à la suite de l'annonce par Donald Trump d'une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine, Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%, a précisé aujourd'hui la Maison Blanche et non 125% comme indiqué la veille par Donald Trump. Dans ce contexte, l'inflation a ralenti en mars en rythme annuel à 2,4%. Côté valeurs, Capri a cédé Versace à Prada pour 1,375 milliards de dollars. Le Dow Jones a perdu 2,50% à 39593,66 points et le Nasdaq a cédé 4,31% à 16387,31 points.