Vers une hausse de 1,6% du prix de l'électricité en France

(AOF) - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est déclarée lundi en faveur d'une hausse des tarifs réglementés de l'électricité de 1,6% pour les particuliers et de 2,6% pour les professionnels le 1er février. Selon l'organisme, cette hausse est à imputer à l'épidémie de covid-19, dont les mesures prises pour l'enrayer ont "notamment perturbé les opérations de maintenance du parc nucléaire" et entraîné "une hausse des coûts d'approvisionnement en énergie et en garanties de capacité". Avant d'entrer en vigueur, la hausse doit d'abord être validée par le gouvernement.

Au cours d'une conférence de presse téléphonique, le président de la CRE a ajouté défendre un prix de 48 euros par MWH pour le parc nucléaire existant.