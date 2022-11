Vers une baisse à l'ouverture de la Bourse de Paris

La Bourse de Paris pourrait ouvrir en baisse mercredi, face aux craintes d'escalade du conflit en Ukraine après qu'un missile a frappé la Pologne.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 perdait 0,21% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi le CAC 40 avait gagné 0,49%, signant sa quatrième séance consécutive dans le vert.

Les dirigeants occidentaux ont fait des déclarations prudentes sur le missile qui est tombé dans un village du sud-est de la Pologne, près de la frontière avec l'Ukraine, tuant deux personnes.

Le président polonais a affirmé qu'il était "très probablement de fabrication russe", le président américain a jugé "improbable" que le missile ait été tiré depuis la Russie et la présidence française appelle à la "plus grande prudence" concernant l'origine du tir, soulignant des "risques d'escalade importants".

"L'incident a fait monter les tensions, étant donné que la Pologne est membre de l'Otan et qu'une attaque délibérée pourrait entraîner une riposte des autres membres de l'Otan en vertu de l'article 5 sur la défense mutuelle", souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ces tensions géopolitiques ternissent le moral des investisseurs, qui étaient pourtant optimistes depuis la semaine passée et la publication d'un ralentissement de la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis.

Mardi, l'indice des prix à la production n'a progressé que de 0,2 point de pourcentage sur un mois en octobre, contre 0,4 point anticipé. Sur un an, l'inflation atteint 8,0%, au plus bas depuis juillet 2021.

Un nouvel élément en faveur de l'hypothèse d'une "inflation qui serait en décélération et que la Réserve fédérale pourrait être moins agressive", remarque John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Valeurs à suivre

Alstom: le constructeur ferroviaire a publié une perte nette de 21 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2022/23, contre -26 millions un an plus tôt, en raison d'amortissements liés à l'acquisition de Bombardier Transports début 2021. Cependant, son chiffre d'affaires, ses prises de commandes et sa rentabilité sont en progrès.

Kering: le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mardi qu'il allait racheter l'entreprise du designer américain Tom Ford pour 2,3 milliards de dollars. Début novembre, un article du Wall Street Journal indiquant que Kering était en lice pour ce rachat avait fait monter le cours du groupe français.

Air France-KLM: les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant d'Air France ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier sur fond de conflit social sur l'accord collectif des hotesses et stewards.

jvi/ys/nth