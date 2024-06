Vers un rebond fragile des Bourses européennes

(AOF) - Les marchés actions européens devraient rebondir légèrement au lendemain d’une séance marquée par l’augmentation du risque politique à la suite des élections européennes. Si ce risque devrait limiter les prises de risque des investisseurs, ces derniers attendent aussi mercredi l’inflation américaine en mai et la décision de politique monétaire de la Fed. A la Bourse de Paris, le conseil d’administration d’Atos a préféré la proposition de restructuration financière de Onepoint à celle de Daniel Kretinsky.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Le conseil d’administration d’Atos a accepté la proposition de restructuration financière soumise par le consortium emmené par Onepoint, ainsi que d’un groupe de certains créanciers financiers de la société. Elle était en concurrence avec celle de Daniel Kretinsky. " La proposition est globalement conforme aux principaux paramètres financiers fixés par la société, assure une structure de capital plus solide et apporte notamment des liquidités financières adéquates pour financer l’activité ", a expliqué la société informatique en difficulté.

Vinci

Qatar Holding LLC a remis à la disposition du groupe Vinci le mandat d’administrateur qu’il détenait depuis le vote en assemblée générale le 6 mai 2010. Cette démission prend effet le 10 juin. Qatar Holding LLC était devenu administrateur du groupe après le transfert du capital de l’entreprise Cegelec au sein de Vinci.

Société Générale

Société Générale a débuté le 27 mai un programme de rachat d’actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant maximum de 279,8 millions d’euros. Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’assemblée générale du 22 mai 2024 ainsi qu’en conformité avec le règlement abus de marché.

Figeac Aéro

Figeac Aéro annonce la signature de deux nouveaux contrats portant sur des pièces de monocouloirs civils, pour une valeur totale avoisinant 90 millions d'euros. Portant sur de nombreuses références tant en titane qu'en aluminium pour les programmes monocouloirs récents de l'Airbus A220 et du Boeing 737 MAX, ces deux contrats mobilisent l'ensemble des métiers du groupe et impliquent plusieurs de ses sites majeurs en France et à l'étranger. La durée des deux contrats s'étend jusqu'en 2032 et les ramp-up de production sont respectivement programmés sur le deuxième semestre 2024 et en 2026.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage a progressé à 4,4% en avril au Royaume-Uni. Il s'était élevé à 4,3% en mars.

Les salaires ont pour leur part augmenté de 6% hors bonus en avril au Royaume-Uni.

Ce matin, l'euro grappille 0,04% à 1,0770 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé après des élections européennes marquées par la poussée de l’extrême-droite et le recul des écologistes sur le Vieux Continent, mais également par la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour cette raison, la Bourse de Paris a sous-performé, pénalisée en particulier par le secteur bancaire. Les autres sociétés les plus exposées à l’économie française, les sociétés de concession et de construction, mais aussi les utilities, ont également baissé. Le CAC 40 a perdu 1,35% à 7893,93 points et l’EuroStoxx50, 0,79% à 5011,50 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en légère hausse, à rebours d'une Europe dans le rouge à la suite des résultats des élections européennes. La Fed va livrer ce mercredi sa prochaine décision de politique monétaire dans ce qui sera l'un des temps forts de cette semaine. Coté valeurs, l'action Southwest Airlines a bondi alors que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a accumulé près de 2 milliards de dollars d’actions de la compagnie aérienne. Le Dow Jones a gagné 0,18% à 38868,05 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,35% à 17192,53 points.