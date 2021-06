Vers un rebond de 3,1 % de la production d'uranium en 2021

(AOF) - La production mondiale d'uranium devrait se redresser de 3,1 % à 51 200 tonnes en 2021, après -9,2 % en 2020 en raison de la pandémie, selon GlobalData. La hausse devrait être soutenue par le retour de la production à Cigar Lake au Canada et à d'autres mines suspendues en 2020. La croissance de la production du Kazakhstan (+15,5 %) et de la Russie (+5,2 %) contribuera de manière significative à la croissance globale, selon Globaldata. En revanche, la production continuera de baisser en Australie (-21,2 %) en raison de la fermeture de la mine de Ranger.

