Vers un nouveau record pour le recrutements de cadres en 2023

(AOF) - Les recrutements de cadres ont atteint un niveau record en 2022 et aucun ralentissement n’est en vue pour 2022, selon l’Apec. L’année dernière, 308 300 cadres ont été embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée déterminée d’un an ou plus. 308 800 devraient l’être cette année, en hausse de 10% par rapport au niveau d'avant Covid-19.

" Si les intentions d'embauches se maintiennent à un très haut niveau, la situation est contrastée selon les régions. Les disparités de recrutements dans les secteurs expliquent ces différences territoriales " a déclaré Gilles Gateau, directeur général de l'Apec.

Si les services à forte valeur ajoutée (Informatique, Ingénierie-R&D, Activité juridique et conseil, Banque-assurance) restent bien orientés, les services, le commerce et la construction seront en berne cette année.

" Ces résultats optimistes ne peuvent masquer les tensions de recrutement qui persistent. Un quart des entreprises qui avait prévu de recruter en 2022 ont renoncé au moins 1 fois à embaucher un cadre faute de candidats ", ajoute Gilles Gateau.