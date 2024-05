Vers un léger repli des Bourses européennes, Nvidia en ligne mire

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse alors que Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Le calme devrait perdurer jusqu'à la publication mercredi soir des minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed et des résultats de Nvidia. Ce matin, les métaux précieux font l’objet de prises de bénéfices après leur forte hausse récente. A Paris, Sanofi a annoncé une collaboration dans l'intelligence artificielle avec Formation Bio et OpenAI. De son côté, le conseil de surveillance de Rubis a rejeté les résolutions proposées par la Compagnie Nationale de Navigation.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi, Formation Bio et OpenAI vont collaborer afin de construire des logiciels alimentés par l’IA afin d’accélérer le développement de médicaments et de proposer de nouveaux médicaments aux patients de manière plus efficace. Les trois équipes réuniront des données, des logiciels et des modèles adaptés pour développer des solutions personnalisées et adaptées à l’ensemble du cycle de développement des médicaments. " Il s’agit d’une première collaboration de ce genre au sein des industries pharmaceutiques et des sciences de la vie " soulignent les sociétés.

Rubis

Rubis annonce que son conseil de surveillance est favorable à la nomination Ronald Sämann, actionnaire de longue date, en tant que nouveau membre. Il propose par ailleurs de soumettre la candidature d'Isabelle Muller à l'assemblée générale du 11 juin 2024. En revanche, le conseil de surveillance de l'opérateur indépendant du secteur de l'énergie émet à l'unanimité un avis négatif sur les résolutions proposées par la Compagnie Nationale de Navigation, " rentrée très récemment au capital de la société et qui en détient 5 %, visant à refondre profondément le conseil et en prendre le contrôle ".

Scor

Scor (-3,38% à 29,20 euros) a clôturé la séance de lundi en zone rouge, s'affichant comme la troisième plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le réassureur a subi une dégradation de recommandation de HSBC, désormais à "Conserver" sur le titre avec un objectif de cours qui est passé de 38 à 33 euros, selon une source de marché. Vendredi, le groupe avait clôturé en Bourse en position de lanterne rouge dans le sillage de résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Airbus

Airbus a progressé lundi de 1,15% à 160,93 euros alors que la compagnie nationale Saudia Airlines a annoncé la commande de 105 avions mono couloirs de la famille des A320 au constructeur européen. Le groupe aérien saoudien, qui parle de la plus importante commande d'appareils de son histoire, va acheter 93 avions A321neo et 12 A320neo. La valeur du deal représenterait 19 milliards de dollars, a précisé la direction de l'aviation civile saoudienne. Les premières livraisons sont attendues dès 2026 et se poursuivront jusqu'en 2032.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la production a progressé de 0,2% en avril après une hausse de 0,3% en mars. Il était attendu en progression de 0,2%.

La balance commerciale de la zone euro en mars sera connue à 11 heures.

Ce matin, l'euro grappille 0,02% à 1,0863 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont démarré cette nouvelle semaine sur une note positive. Ce lundi a été rythmée par des volumes d'échanges faibles sur fond d'absence d'indicateurs macroéconomiques en cette journée de la Pentecôte, fériée dans plusieurs pays. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir des minutes de la Fed et des résultats de Nvidia, le même jour. Jeudi, ils garderont un œil attentif aux indices des directeurs d'achat de S&P Global (PMI). Le CAC 40 a gagné 0,35% à 8195,37 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,18% à 5073,31 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé, avec un Dow Jones retombé sous les 40000 points. En revanche, les indices S&P500 et Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques, de même que l'or. La séance a été calme. La semaine sera marquée par les minutes de la Fed et les résultats de Nvidia, mercredi soir. Le spécialiste des puces destinées à l'intelligence artificielle a gagné 2,5% lundi. Le Dow Jones a reculé de 0,49% à 39805,49 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,65% à 16 794,87 points.