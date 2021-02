Vers un cinquième " supercycle " pour les matières premières, selon JPMorgan

(AOF) - Il est généralement admis qu'au cours des 100 dernières années, il y a eu 4 supercycles des matières premières et que le dernier a commencé en 1996. Pour Marko Kolanovic, stratège chez JPMorgan, pense que le dernier supercycle a atteint son point culminant en 2008 (après 12 ans d'expansion), son point le plus bas en 2020 (après une contraction de 12 ans) et que nous sommes probablement entrés dans une phase ascendante d'un nouveau supercycle des matières premières.

Elle sera alimentée par plusieurs moteurs, dont la reprise post-pandémie, les politiques monétaires et fiscales ultra-accommodante, un dollar faible et d'une inflation plus forte. Le célèbre stratège de la banque américaine ajoute les conséquences involontaires des politiques environnementales et leur friction avec les contraintes physiques liées à la consommation et à la production d'énergie.

Marko Kolanovic rappelle que ces dernières années, les flux financiers ont joué un rôle croissant dans la valorisation des actifs (par rapport aux fondamentaux), conséquence de l'électronification de la fourniture de liquidités, de l'utilisation accrue de l'effet de levier et de l'augmentation des stratégies de trading systématique et des flux associés. Lors de la dernière phase de baise, cette évolution a exacerbé l'ampleur et la vitesse des mouvements de prix des matières premières et des actions associées.

JPMorgan pense que ces flux financiers peuvent avoir un impact similaire sur les prix lors du cycle haussier, qu'il anticipe.