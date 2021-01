Vers un affaiblissement du zloty polonais face à l'euro ?

(AOF) - Commerzbank prévoit que le zloty polonais devrait faiblir face à l'euro en 2021 et en 2022. La devise polonaise pourrait ainsi évoluer à 4,60 zlotys pour un euro d'ici la fin 2021 et même 4,75 d'ici la fin 2022. A titre de comparaison, en fin d'après-midi, un euro s'échangeait contre 4,5288 zlotys sur le marché des changes. Cette dépréciation interviendrait alors que la Pologne est confrontée à une deuxième vague de Covid-19 d'ampleur, dont la fin n'est pas encore en vue.

Après une contraction du PIB polonais estimée à environ 3,4% l'an dernier, Commerzbank pense que la croissance devrait rester faible au premier trimestre 2021, avant de rebondir au deuxième et troisième trimestre, et de s'étioler à nouveau.

En parallèle, le cambiste rappelle que l'inflation étant finalement revenue à l'objectif en données publiées (mais pas en données " core "), la banque centrale de Pologne a renouvelé sa rhétorique " dovish " en promettant de nouvelles réductions de taux si nécessaire et une intervention sur le marché des changes pour éviter un zloty trop fort.