Vers des mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus à Paris - presse

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Interdiction de vente d'alcool à partir de 20h00, interdiction de tout rassemblement au-delà de dix personnes et baisse de la jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements de 5.000 à 1.000 personnes: les pouvoirs publics s'apprêtent à adopter de nouvelles mesures de restriction à Paris pour endiguer la propagation du coronavirus, rapportent plusieurs médias mercredi. BFM TV et Le Parisien indiquent qu'un conseil de défense sur le COVID-19 est prévu ce mercredi matin avant l'annonce de nouvelles mesures, notamment pour Paris. Ces restrictions, si elles sont confirmées, seront du même ordre que celles déjà prises dans d'autres grandes métropoles du territoire, comme Marseille, Lyon ou bien encore Bordeaux et Nice. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit tenir en fin de journée, vers 19h00, un nouveau point de situation sur la crise sanitaire. En déplacement mardi dans un Ehpad du Loir-et-Cher, Emmanuel Macron avait indiqué que "plusieurs décisions seront prises dans les prochaines heures qui seront communiquées par le ministre, soit mercredi soir, soit jeudi matin". (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

