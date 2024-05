Verre à moitié plein à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions américains progressent modestement. Très attendus, les prix à la production sont ressortis en ligne avec les attentes en rythme annuel, mais ils ont dépassé le consensus en rythme mensuel ! L’inflation en avril sera publiée demain. Du côté des valeurs, Home Depot recule après avoir dévoilé des ventes en baisse. Les "meme stocks", dont Gamestop, sont en revanche à la fête. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,01% à 39429 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,38% à 16450 points.

Home Depot (-0,86% à 338,07 dollars) recule légèrement à New York, après avoir présenté des résultats décevants au premier trimestre 2024. Le patron du groupe Ted Decker a déclaré dans un communiqué publié ce matin que "le trimestre avait été affecté par un début du printemps en retard et par une faiblesse persistante dans les grands projets discrétionnaires". Ses ventes ressortent à 36,4 milliards de dollars sur cette période, soit une baisse de 2,3% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2023.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production ont progressé de 2,2% en avril en rythme annuel aux Etats-Unis comme attendu. Ils étaient en hausse de 1,8% en mars. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,5% contre une hausse attendue de 0,3% après un repli de 0,1% en mars. Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,5% en rythme mensuel, à comparer avec un consensus de 0,2%. En rythme annuel, ils ont augmenté de 2,4% en avril, en ligne avec les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, a dévoilé des profits plus faibles que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mars, il a ainsi enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 3,270 milliards de yuans (453 millions de dollars) contre un profit de 23,516 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 10,14 yuans ou 1,40 dollar alors que le consensus s'élevait à 10,27 yuans. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 221,874 milliards de yuans (30,729 milliards de dollars), à comparer au consensus Bloomberg de 219,8 milliards de yuans.

Automobile/semi-conducteurs/acier

Le président américain Biden a ordonné ce mardi à son représentant au Commerce d’augmenter les droits de douane sur 18 milliards de dollars d’importations en provenance de Chine afin de protéger les travailleurs et les entreprises américains. Il s’agit d’une " réponse aux pratiques commerciales déloyales de la Chine ". Le communiqué de la Maison Blanche précise que ces mesures visent des secteurs stratégiques tels que l'acier et l'aluminium, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les batteries, les minéraux critiques, les cellules solaires, les navires et les produits médicaux.

Gamestop

L'action du distributeur de jeux vidéo américain Gamestop, qui a bondi de plus de 74% hier, est attendue en progression de plus de 100% en avant Bourse. Elle a été soutenue hier par la publication de deux tweets de Keith Gill, connu sous le pseudonyme Roaring Kitty. Ce dernier n’avait plus donné signe de vie depuis près de 3 ans. Keith Gill était devenu célèbre en 2021 après avoir publié une série de vidéos en ligne en faveur de Gamestop, provoquant une flambée de l’action.