Véronique Riches-Flores s'interroge : "les banquiers centraux sont-ils encore crédibles ?"

Bref résume Véronique Riches-Flores, les banques centrales ne se remettent surtout pas en cause. Il est vrai que leur position est, à bien des égards, inextricable, reconnait l'économiste.

Quant à l'envolée des prix des actifs et aux risques qu'elle fait encourir pour la stabilité financière future, sur lesquels certains s'étaient épanchés ces derniers mois, oubliée ! A se demander, d'ailleurs, si l'objectif n'est pas, avant tout, d'éviter que cette inflation-là ne se dissipe...

