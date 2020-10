Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : Yahoo se lance sur le marché du smartphone Cercle Finance • 29/10/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - Yahoo, société fille de Verizon, a lancé aujourd'hui son tout premier smarphone le Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y. Ce nouveau téléphone associe le forfait illimité de Yahoo Mobile au réseau 4G LTE de Verizon. Le lancement du téléphone mobile Yahoo s'inscrit dans le cadre de la stratégie mobile de Verizon Media.

