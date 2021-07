Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : vers des paiements via la 5G, avec Mastercard Cercle Finance • 13/07/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Verizon Business et Mastercard annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique afin d'intégrer la 5G au coeur du secteur mondial des paiements. Les deux partenaires souhaitent développer des solutions innovantes et évolutives (achats sans contact, caisses autonomes, points de vente en nuage...) créant ainsi de nouvelles expériences pour les consommateurs et les entreprises. Verizon et Mastercard comptent aussi travailler en étroite collaboration afin de débloquer la connectivité des capteurs de l'Internet des objets (IoT) et l'informatique périphérique en temps quasi réel.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.19%