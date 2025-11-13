Verizon va supprimer environ 15 000 emplois, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources tout au long du texte) par David Shepardson

Verizon VZ.N prévoit de supprimer environ 15 000 emplois, a déclaré jeudi à Reuters une personne au fait du dossier.

Les licenciements, les plus importants jamais réalisés par l'opérateur de téléphonie mobile et qui concernent environ 15% de ses effectifs, devraient avoir lieu au cours de la semaine prochaine, a précisé cette personne.

Verizon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.