Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : un réseau 5G pour la santé avec Emory University Cercle Finance • 24/02/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - La société de télécommunications américaine Verizon a conclu un partenariat stratégique avec Emory University Hospital à Atlanta pour tester l'utilisation du réseau ultra large bande 5G pour l'industrie des soins de santé. La technologie 5G ultra-rapide de Veizon permettra une analyse des données en temps réel, afin que les chercheurs puissent explorer des solutions telles que les ambulances connectées, la physiothérapie à distance et l'imagerie médicale de nouvelle génération, a déclaré l'opérateur. Emory sera également en mesure de tester comment la 5G pourrait améliorer les applications de réalité augmentée et virtuelle (AR / VR) pour la formation médicale, facilitant la télémédecine et la surveillance à distance des patients, a déclaré Verizon. Dans le cadre du projet, les partenaires ont ouvert le premier laboratoire d'innovation en santé 5G aux États-Unis.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.19%