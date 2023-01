Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon: trimestre en ligne, mais les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 14:09









(CercleFinance.com) - Verizon a fait état mardi de résultats conformes aux attentes au titre de son quatrième trimestre, mais ses prévisions pour l'exercice 2023 se révèlent être bien en-dessous des estimations du consensus.



Le premier opérateur de téléphonie mobile aux Etats-Unis a dévoilé ce main un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars pour les trois derniers mois de 2022, soit une hausse de plus de 41% d'une année sur l'autre.



Sur une base ajustée, son profit s'est établi à 1,19 dollar par action, une performance en ligne avec les attentes des analystes.



Le chiffre d'affaires s'est quant à lui accru de 3,5% à 35,3 milliards de dollars, contre 35,1 milliards attendus en moyenne par les analystes.



Verizon a indiqué avoir accru sa base d'abonnés à un forfait mobile mensuel de 217.000 abonnés en termes nets au cours du trimestre, soit sa meilleure performance en près de sept ans.



Pour 2023, le groupe new-yorkais a déclaré viser un BPA ajusté compris entre 4,55 et 4,85 dollars, là où le consensus visait jusqu'ici un chiffre de 4,99 dollars.



Suite à ces annonces, le titre Verizon se repliait de 1,8% mardi matin en cotations avant-Bourse.





