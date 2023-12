Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verizon: travaille avec Lockheed Martin sur le streaming 5G information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 13:04









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin Skunk Works et Verizon annoncent avoir fait la démonstration du streaming 5G pour la visualisation de contenu en temps réel sur des appareils informatiques de pointe, afin de faire progresser les missions de maintien en puissance du ministère de la Défense (DOD).



Dans le cadre d'une collaboration stratégique continue, les entreprises ont validé les trois domaines technologiques clés que sont la 5G à la pointe des interactions critiques, le streaming de contenu de visualisation 3D complexe en temps réel et le streaming vers des appareils informatiques de pointe.



' Le streaming est l'avenir, et grâce à notre collaboration stratégique avec Verizon, nous faisons progresser ensemble les technologies de sécurité cruciales du 21e siècle qui favorisent la vitesse, l'efficacité, la qualité et la fiabilité là où nos clients en ont le plus besoin ', a déclaré Marc O'Brien, directeur principal de Prototypage virtuel chez Lockheed Martin Skunk Works.



Ces technologies pourront être utilisées dans le cadre d'instructions de travail basées sur des étapes 3D, du déploiement de contenu de réalité augmentée/virtuelle/étendue, ou encore d'assistance à distance.





