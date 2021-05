VERIZON sur le point de vendre sa division médias à Apollo Global Management

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

Verizon, qui souhaite se concentrer sur le déploiement de son réseau 5G, avait payé 4,4 milliards de dollars en 2015 pour acquérir AOL, et 4,5 millards en 2017 pour racheter Yahoo!.

(AOF) - Selon des informations rapportées par Bloomberg, Verizon serait sur le point de conclure la vente de ses activités de médias, qui regroupent notamment les marques Yahoo! et AOL, au fonds de private equity Apollo Global Management pour un montant qui pourrait avoisiner les 5 milliards de dollars. Une annonce officielle pourrait même intervenir dès ce lundi. Le géant des télécommunications garderait cependant une part minoritaire.

