Verizon: solution Reveal EV étendue à l'Europe

(CercleFinance.com) - Après son lancement aux États-Unis, Verizon Connect annonce étendre sa solution d'aide à la mobilité électrique Reveal EV aux clients européens, notamment en Allemagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni.



Grâce à cette solution, l'intégration des données relatives aux batterie et à la charge des véhicules dans sa plateforme de gestion de flotte, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, permet aux clients de gérer facilement leurs activités liées aux véhicules électriques.



Verizon Connect annonce aussi un nouvel outil d'adaptation aux véhicules électriques, montrant aux clients 'comment la conversion aux véhicules électriques peut les aider à réduire leurs coûts tout en atteignant leurs objectifs de développement durable'.





