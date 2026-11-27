L'opérateur de télécommunications américain Verizon VZ.N est en pourparlers en vue d'une acquisition de l'opérateur de haut débit par fibre optique Fidium pour un montant d'environ 6 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
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Selon cet article, cette opération potentielle permettrait à Verizon de se rapprocher de son objectif consistant à rendre son réseau accessible à pas moins de 50 millions de foyers et d'entreprises à l'échelle nationale
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Verizon et Fidium n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters
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Plus tôt cette année, Verizon a finalisé le rachat, pour 20 milliards de dollars, de Frontier Communications, ce qui lui a permis d'ajouter 2,2 millions d'abonnés à la fibre optique dans 25 États américains
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Les discussions entre Verizon et les propriétaires de Fidium — la société de capital-investissement Searchlight Capital Partners et le gestionnaire d’actifs canadien British Columbia Investment Management Corporation — se poursuivent, précise l’article.
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L'accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, même si les négociations pourraient ne pas aboutir et qu'un autre soumissionnaire pourrait se présenter, selon le rapport
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Alors connue sous le nom de Consolidated Communications, Fidium avait été rachetée par Searchlight et BCI dans le cadre d’une transaction de 3,1 milliards de dollars en 2024
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Fidium est présente dans 21 États, dont la Californie et le Texas, mais renforcerait la présence de Verizon dans le nord de la Nouvelle-Angleterre en ajoutant une base d’abonnés de 351 000 foyers répartis dans des États tels que le Maine, le New Hampshire et le Vermont, selon l’article du FT
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