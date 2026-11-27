L'opérateur de télécommunications américain Verizon VZ.N est en pourparlers en vue d'une acquisition de l'opérateur de haut débit par fibre optique Fidium pour un montant d'environ 6 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, cette opération potentielle permettrait à Verizon de se rapprocher de son objectif consistant à rendre son réseau accessible à pas moins de 50 millions de foyers et d'entreprises à l'échelle nationale

Verizon et Fidium n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

Plus tôt cette année, Verizon a finalisé le rachat, pour 20 milliards de dollars, de Frontier Communications, ce qui lui a permis d'ajouter 2,2 millions d'abonnés à la fibre optique dans 25 États américains

Les discussions entre Verizon et les propriétaires de Fidium — la société de capital-investissement Searchlight Capital Partners et le gestionnaire d’actifs canadien British Columbia Investment Management Corporation — se poursuivent, précise l’article.

L'accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, même si les négociations pourraient ne pas aboutir et qu'un autre soumissionnaire pourrait se présenter, selon le rapport

Alors connue sous le nom de Consolidated Communications, Fidium avait été rachetée par Searchlight et BCI dans le cadre d’une transaction de 3,1 milliards de dollars en 2024