Verizon s'efforce toujours de résoudre le problème de réseau qui perturbe le service de téléphonie mobile pour des milliers de personnes

(Mises à jour: le problème persiste, commentaire du président de la FCC, nouveaux chiffres sur les pannes aux paragraphes 2 à 6) par David Shepardson et Harshita Mary Varghese

Le réseau de Verizon Communications VZ.N est tombé en panne pour des dizaines de milliers d'utilisateurs aux États-Unis mercredi, empêchant les gens de passer des appels ou d'envoyer des SMS à partir de leur téléphone portable et incitant deux grandes villes à conseiller à leurs habitants d'utiliser d'autres fournisseurs pour passer des appels d'urgence.

L'opérateur de téléphonie mobile américain a déclaré qu'il s'efforçait de résoudre le problème qui affectait les utilisateurs de téléphones portables dans tout le pays.

"Nos équipes restent entièrement déployées et se concentrent sur le problème", a déclaré Verizon. "Nous comprenons l'impact que cela a sur votre journée et nous nous engageons à résoudre ce problème aussi rapidement que possible."

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré à Reuters, à l'issue d'une audition au Congrès, que l'agence examinerait le problème "et prendrait les mesures qui s'imposent."

La ville de New York a informé ses habitants que la panne pourrait affecter certains utilisateurs qui tentent d'appeler le 911. "Appelez en utilisant un appareil d'un autre opérateur, une ligne fixe ou rendez-vous à un poste de police ou de pompiers pour signaler les urgences", a déclaré la ville sur X. Le district de Columbia a émis une alerte similaire.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs signalées par les utilisateurs sur sa plateforme, plus de 180 000 personnes ont signalé des problèmes avec les services de Verizon au plus fort de la journée, juste avant 13 heures (heure de l'Est). Une heure plus tard, ce nombre était tombé à environ 93 000.

Selon Downdetector, plus de 1 700 incidents ont également été signalés chacun pour les services de T-Mobile et d'AT&T.

AT&T et T-Mobile n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur les pannes.

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car les rapports sont soumis par les utilisateurs.

Verizon a dû faire face à une panne nationale de téléphonie mobile fin 2024 qui a touché plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. Cette panne a attiré l'attention de la FCC après que plusieurs services ont été affectés et que les utilisateurs d'iPhone sont restés bloqués en mode "SOS".