Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : s'associe à la Formule E à travers Yahoo Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Verizon Media s'associe à l'équipe DS Techeetah, championne du monde en titre de Formule E, pour un 'nouveau partenariat stratégique pluriannuel'. Cette collaboration va permettre à Verizon Media de mettre en avant sa marque Yahoo, puisque celle-ci figurera sur la prochaine livrée de la monoplace ainsi que dans tout l'écosystème de l'équipe. Selon Verizon Media, l'incroyable croissance de la Formule E positionnera la marque Yahoo à l'avant-garde du monde passionnant du sport automobile électrique, en conformité avec l'engagement de la société en faveur d'une technologie innovante et durable qui fera avancer le monde.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE -0.10%