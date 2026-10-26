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Verizon revoit à la hausse ses prévisions annuelles et signe un contrat de plus de 2 milliards de dollars avec AWS pour une infrastructure d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon VZ.N a revu à la hausse lundi ses prévisions annuelles concernant le nombre d'abonnés mobiles supplémentaires, misant sur une forte demande pour ses forfaits simplifiés, et a signé un accord portant sur une infrastructure d'intelligence artificielle d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec Amazon WebServices.

Pour le troisième trimestre, l'opérateur de télécommunications a annoncé un nombre de nouveaux abonnés mobiles payant une facture mensuelle de 406.000, soit près du double des estimations des analystes, alors que Visible Alpha tablait sur 209.439.

* Verizon prévoit désormais d’enregistrer entre 1,1 million et 1,2 million de nouveaux abonnés mobiles avec forfait cette année, contre des projections antérieures comprises entre 750.000 et 1 million.

* Elle a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année, les portant de 4,99 à 5,04 dollars à une fourchette comprise entre 5,04 et 5,06 dollars

* Toutefois, le chiffre d’affaires du troisième trimestre, s’élevant à 34,3 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations des analystes, qui tablaient sur 34,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Le chiffre d’affaires a été pénalisé par la baisse des volumes de renouvellement de terminaux, les clients conservant leurs téléphones plus longtemps depuis que Verizon a commencé à réduire les subventions sur les appareils

* Un an après l’arrivée du directeur général Dan Schulman, Verizon a entrepris une refonte en profondeur de son activité, en restructurant ses opérations et en simplifiant son offre de téléphonie mobile

* L'entreprise a lancé en juin son forfait “Simplicity”, proposant une tarification transparente et un accès illimité aux données

* Dans le cadre de son accord avec la division cloud d’Amazon, AMZN.O , Verizon fournira une connectivité par fibre optique à haute capacité aux centres de données AWS, permettant des transferts de données plus rapides et plus fiables afin de prendre en charge les charges de travail croissantes liées à l’intelligence artificielle

* En juillet, Verizon a annoncé un accord de plus d’un milliard de dollars avec Google pour relier des centres de données via de la fibre noire, soulignant ainsi comment la demande croissante en matière d’IA pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus au-delà des services mobiles et haut débit traditionnels pour les opérateurs de télécommunications

IA: Intelligence artificielle

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