Verizon: résultats de 2ème trimestre meilleurs qu'attendu

(CercleFinance.com) - Verizon Communications a dévoilé mardi un bénéfice supérieur au consensus au titre de son deuxième trimestre et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le bénéfice net de l'opérateur télécoms mobile américain a reculé de 10,3% sur les trois mois clos fin juin, à 4,8 milliards de dollars, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) en hausse de 0,8% à 12 milliards.



Hors exceptionnels, Verizon a dégagé un bénéfice par action de 1,21 dollar, contre 1,31 dollars un an plus tôt et 1,16 dollar attendu par le marché.



Son chiffre d'affaires trimestriel atteint 32,6 milliards d'euros, en baisse de 3,5% d'une année sur l'autre.



Pour 2023, le groupe dit continuer à anticiper un Ebitda ajusté entre 47 et 48,5 milliards de dollars, pour un BPA allant de 4,55 à 4,85 dollars.



A Wall Street, dans les échanges d'avant-Bourse, l'action Verizon s'inscrivait en hausse de 2,7% mardi matin. Le titre perd pas loin de 14% depuis le début de l'année.





