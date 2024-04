Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verizon: repli de 4% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Verizon publie un BPA ajusté des éléments exceptionnels de 1,15 dollar au titre des trois premiers mois de 2024, contre 1,20 dollar un an auparavant, mais un EBITDA ajusté en hausse de l'ordre de 2% à 12,1 milliards pour des revenus stables (+0,2%) à 33 milliards.



Ses revenus de services sans fil se sont accrus de 3,3% à 19,5 milliards de dollars, 'surtout en raison des mesures tarifaires des derniers trimestres, de l'adoption accrue des forfaits à tarif premium et de la croissance de sa base d'abonnés aux services sans fil fixes'.



Pour l'ensemble de 2024, l'opérateur télécoms continue de s'attendre à un BPA ajusté de 4,50 à 4,70 dollars, à une croissance de son EBITDA ajusté de 1 à 3% et à une augmentation du chiffre d'affaires total de ses services sans fil de 2 à 3,5%.





Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.95%