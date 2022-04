Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Verizon: relève le salaire minimum horaire de ses salariés information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 12:57

(CercleFinance.com) - Verizon annonce augmenter salaire minimum des nouveaux employés à 20 $ de l'heure pour le service client et à 20 $ de l'heure (lorsque le salaire de base et la commission cible sont combinés) pour ses employés de vente au détail et de ventes internes.



Les employés actuels de l'une de ces équipes qui reçoivent actuellement moins de 20 $ de l'heure seront automatiquement augmentés à ce nouveau taux.



De nouveaux différentiels de salaire supérieurs seront aussi versés aux directeurs adjoints qui travaillent les jours fériés, les dimanches et pour ceux qui sont bilingues, annonce la société.



En plus de l'augmentation du salaire de départ, sur de nombreux marchés à travers le pays, Verizon offre également une prime de signature pour les postes de spécialiste de la vente au détail et de directeur adjoint.