Verizon progresse dans la résolution du problème de réseau qui perturbe le service de téléphonie mobile

(Mise à jour avec la nouvelle déclaration de Verizon et les chiffres actualisés de Downdetector dans les paragraphes 1-5) par David Shepardson et Harshita Mary Varghese

Verizon Communications

VZ.N a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle progressait dans le rétablissement du service de téléphonie mobile et qu'elle prévoyait d'offrir aux consommateurs concernés des crédits pour une panne de plusieurs heures qui a perturbé les appels, les textos et l'utilisation d'Internet pour des centaines de milliers de clients.

"Aujourd'hui, nous avons laissé tomber beaucoup de nos clients et nous en sommes vraiment désolés", a déclaré Verizon. "Nos équipes continueront à travailler toute la nuit jusqu'à ce que le service soit rétabli pour tous les clients concernés."

La panne a incité plusieurs grandes villes à conseiller à leurs habitants d'utiliser d'autresopérateurs pour appeler les services d'urgence.

Alors que la panne dure depuis plus de huit heures , l'opérateur a déclaré qu'il s'efforçait toujours de résoudre le problème, mais qu' il ne voyait aucun signe de cyberattaque.

L'entreprise n'a pas révélé l'ampleur de la perturbation. Mais Downdetector, qui rassemble des données sur les pannes de service, a déclaré que plus de 180 000 rapports avaient été soumis au plus fort de la panne. Downdetector a déclaré avoir reçu 2,2 millions de rapports au cours des dernières 24 heures concernant l'interruption de service de Verizon.

"Nos équipes restent entièrement déployées et se concentrent sur le problème", a déclaré Verizon. "Nous restons déterminés à résoudre ce problème aussi rapidement que possible."

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, a déclaré à Reuters, à l'issue d'une audition au Congrès, que l'agence allait examiner le problème "et prendre les mesures qui s'imposent." Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré qu'elle demanderait à l'agence d'enquêter.

La ville de New York a informé ses habitants que la panne pourrait affecter certains utilisateurs qui tentent d'appeler le 911 pour obtenir une aide d'urgence. "Appelez en utilisant un appareil d'un autre opérateur, une ligne fixe ou rendez-vous à un poste de police ou de pompiers pour signaler les urgences", a indiqué la ville sur X. Le district de Columbia a émis une alerte similaire.

Certains clients de Verizon ont posté des messages frénétiques sur les médias sociaux pour obtenir des informations sur le rétablissement du service.

Verizon a dû faire face à à une panne nationale de téléphonie mobile fin 2024 qui a touché plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. La panne a attiré l'attention de la FCC après que plusieurs services aient été affectés et que les utilisateurs d'iPhone aient été bloqués en mode "SOS".