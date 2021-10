Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : prévisions relevées après un BPA meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 14:05









(CercleFinance.com) - Verizon a relevé ses objectifs annuels mercredi après avoir dévoilé un bénéfice supérieur au consensus au titre du troisième trimestre. Le bénéfice net du premier opérateur télécoms mobile américain est ressorti en hausse de 45% à 6,6 milliards de dollars sur la période juillet-septembre, soit 1,55 dollar par action, contre 1,05 dollar un an auparavant. Le consensus visait, lui, un bénéfice par action de 1,36 dollar. Le chiffre d'affaires affiche une progression de 4% à 32,9 milliards de dollars contre 33,2 milliards attendus. Les revenus du segment mobile ont augmenté de 3,9% à 17,1 milliards de dollars, grâce à l'arrivée de 699.000 nouveaux abonnés en termes nets et à un taux de désabonnement de seulement 0,94%. Pour l'exercice 2021, Verizon dit désormais tabler sur une croissance de l'ordre de 4% dans le mobile, contre une précédente prévision allant de 3,5% à 4%. Le groupe de télécommunications déclare par ailleurs tabler sur un BPA annuel de 5,35 à 5,40 dollars, contre un objectif situé entre 5,25 et 5,35 dollars jusqu'ici. Le titre progressait de près de 0,8% dans les transactions d'avant-Bourse.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE 0.00%