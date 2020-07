Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : partenariat avec Digital Catapult Cercle Finance • 17/07/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Verizon annonce s'être associé à Digital Catapult, centre d'innovation technologique numérique de pointe britannique, pour lancer un programme d'accélération immersif destiné à développer des solutions 5G innovantes pour les entreprises. L'opérateur télécoms explique que ce programme permettra à un nombre limité de marques et de distributeurs partenaires de travailler avec des start-ups et innovateurs technologiques afin de développer des solutions 5G pour leurs besoins opérationnels concrets. Ils bénéficieront des capacités 5G et des solutions 'Edge Computing' de Verizon disponibles au sein du 5G Lab et du studio de production de Verizon situés en plein coeur de Londres, pour concevoir des prototypes durant sept mois.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +1.34%