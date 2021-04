Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : partenaire d'un projet de GE Research Cercle Finance • 29/04/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - GE annonce que sa branche consacrée au développement technologique, GE Research, collabore avec Verizon Business dans le but de mettre au point un banc d'essai intersectoriel (énergie, santé, aviation..) alimenté par Verizon 5G Ultra Wideband. 'Avec Verizon, nous ouvrons la voie à l'innovation sur la 5G. Cela marque un moment charnière pour le monde industriel, car nous avons enfin une plate-forme de réseau sans fil qui offre la vitesse, l'échelle, la fiabilité et la flexibilité nécessaires pour connecter des appareils industriels de manière véritablement transformatrice', a commenté Vic Abate, directeur de la technologie chez GE. La vitesse de l'Ultra Wideband 5G est au moins 10 fois plus rapide que la 4G et peut atteindre jusqu'à 4 Gbit/s dans des conditions idéales dans certains endroits. Verizon a déjà commencé le processus d'installation de son réseau 5G Ultra Wideband sur le campus de recherche de GE.

