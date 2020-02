Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : ouvre un laboratoire 5G à Londres Cercle Finance • 10/02/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le géant américain des télécommunications Verizon a déclaré qu'il avait ouvert un nouveau laboratoire à Londres - la première installation 5G de l'entreprise en dehors des États-Unis - pour soutenir ses activités internationales. Le laboratoire de Verizon situé dans le centre de Londres offre des applications Verizon 5G en direct où les clients peuvent réaliser des tests, a indiqué la compagnie. Les utilisations de la 5G portent sur les véhicules autonomes, les soins de santé virtuels, la fabrication intelligente, l'Internet industriel des objets ou l'éducation immersive. Verizon prévoit d'ouvrir également un studio de production 5G à Londres en avril 2020 pour compléter l'installation du laboratoire, dans le but de produire du contenu 3D de qualité supérieure, y compris des expériences de réalité virtuelle.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.15%