Verizon: objectifs abaissés après un trimestre décevant

(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé vendredi avoir revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice 2022 après avoir enregistré des performances décevantes sur le deuxième trimestre.



L'opérateur télécoms américain dit ne plus tabler que sur une croissance de 8,5% à 9,5% de ses revenus dans le mobile cette année, contre une précédente prévision qui allait de 9% à 10%.



Du fait de cette activité moins soutenue que prévu, le groupe vise désormais un bénéfice par action (BPA) de 5,10 à 5,25 dollars, au lieu des 5,40-5,55 dollars envisagés précédemment.



Sur son deuxième trimestre, Verizon a dégagé un bénéfice net en baisse de 10,7% à 5,3 milliards de dollars, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) en repli de 2,6% à 11,9 milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires est lui resté globalement stable, autour de 33,8 milliards de dollars, en ligne aves les attentes du marché.



A 1,24 dollar, le BPA ressort très en-dessous du consensus de 1,32 dollar qui avait établi par les analystes.



'S'il est vrai que nos récentes performances n'ont pas atteint nos espérances, nous demeurons confiants dans notre stratégie sur le long terme', a assuré Matt Ellis, le directeur financier du groupe.



Verizon n'a gagné que 12.000 abonnés nets dans le mobile au deuxième trimestre, un chiffre illustrant le ralentissement de son activité.



En avant-Bourse, le titre Verizon s'inscrivait en baisse de presque 5%.





