Verizon : nouvelle collaboration avec IBM autour de la 5G

(CercleFinance.com) - Après avoir annoncé l'année dernière une collaboration majeure autour du développement de la 5G avec Verizon, IBM annonce aujourd'hui une 'nouvelle étape' dans la collaboration de longue date entre les deux entités. 'En partenariat avec Verizon, nous étendons les capacités de notre laboratoire de solutions industrielles de Coppell (Texas) afin d'y inclure un environnement de banc d'essai permettant de développer et de tester des cas d'utilisation innovants compatibles 5G pour les applications de l'industrie 4.0', indique IBM. Le laboratoire offrira ainsi une expérience pratique aux entreprises qui cherchent des moyens d'exploiter les nouvelles capacités 5G et de les marier aux technologies hybrides de cloud, de périphérie et d'IA pour fournir une nouvelle classe d'applications intelligentes (robotique, véhicules guidés, automatisation des processus de fabrication, l'inspection visuelle de la qualité, l'analyse de données, etc.) Verizon y a donc installé sa 5G Ultra Wideband et sa plate-forme Multi-Access Edge Computing (MEC) pour permettre aux clients de réaliser leurs essais.

