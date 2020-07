Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : nouvelle collaboration avec Google Cloud Cercle Finance • 13/07/2020 à 16:04









(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé lundi la signature d'un nouvel accord de collaboration avec Google Cloud, dont il utilisera la solution d'intelligence artificielle destinée à l'amélioration de l'expérience client. L'outil 'Google Cloud Contact Center Artificial Intelligence' - qui s'appuie sur le 'machine learning' - sera déployé par l'opérateur mobile américain au sein de ses centres de contact, notamment afin d'aider ses équipes à répondre aux questions des clients via un 'chat' intelligent. La solution doit également permettre de transférer la demande d'un client vers un agent, ce dernier bénéficiant de l'historique de la conversation précédemment menée par l'interlocuteur virtuel.

