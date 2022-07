Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon: Maggie Hallbach nommée au NVTC information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 18:01









(CercleFinance.com) - Verizon annonce que sa vice-présidente senior en charge du secteur public, Maggie Hallbach, a été nommée au Northern Virginia Technology Council (NVTC), l'association professionnelle représentant la communauté technologique de la région.



En tant que responsable du secteur public chez Verizon, Maggie Hallbach supervise l'équipe de professionnels dédiés aux partenariats avec les clients fédéraux, étatiques, locaux, éducatifs et de sécurité publique de Verizon afin de leur fournir des solutions et des services technologiques innovants.



Maggie Hallbach mettra ses deux décennies d'expérience technologique et gouvernementale à la disposition du NVTC, un conseil composé de 72membres votants, ainsi que d'un président émérite, de membres honoraires et de membres consultatifs principaux.





