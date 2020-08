Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : les fonds de l'obligation verte ont été alloués Cercle Finance • 26/08/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Verizon a détaillé mercredi l'allocation des fonds qui avaient été levés l'an dernier dans le cadre de sa première obligation 'verte', pour un montant de près d'un milliard de dollars. Sur ce montant, l'opérateur mobile américain dit avoir consacré la somme de 637 millions de dollars à l'achat d'énergie renouvelable, débloqué une enveloppe de 319 millions de dollars pour des projets de construction durable, destiné 37 millions de dollars à l'efficacité énergétique et dépensé un million de dollars en faveur de la protection de la biodiversité. Verizon était devenu en février 2019 le premier groupe télécoms américain à émettre des obligations vertes. Dans un communiqué séparé, Verizon indique également avoir conclu toute une série de contrats d'achat d'énergie renouvelable dans le cadre de son objectif consistant à parvenir à un bilan carbone neutre d'ici 2035.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE -0.50%