Verizon: le nombre d'abonnés et les prévisions rassurent

(CercleFinance.com) - Verizon Communications a fait état mardi de prévisions meilleures que prévu au titre de 2024 après avoir bénéficié d'une dynamique favorable au niveau de ses abonnements mobiles au quatrième trimestre.



L'opérateur de télécommunications américain a déclaré ce matin avoir attiré quelque 449.000 nouveaux abonnés dans la téléphonie mobile, en termes nets, au quatrième trimestre, contre 217.000 sur le même trimestre de 2022.



Cette performance lui a permis de dégager un bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 1,08 dollar sur le trimestre, conformément aux attentes du consensus.



Le revenu d'exploitation est lui ressorti à 35,1 milliards de dollars, en très léger repli de 0,3% d'une année sur l'autre mais bien au-dessus des estimations moyennes des analystes (34,5 milliards de dollars).



Pour 2024, le groupe a déclaré viser un BPA compris entre 4,50 et 4,70 dollars, soit un point médian de 4,65 dollars supérieur au consensus de 4,59 dollars jusqu'ici établi par Wall Street.



L'action Verizon gagnait plus de 4% mardi matin en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





