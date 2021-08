Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : le déploiement rapide de la 5G se poursuit aux USA information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Verizon annonce aujourd'hui poursuivre le déploiement 'agressif' de la 5G à travers les Etats-Unis: les habitants d'Albuquerque (Nouveau-Mexique), Little Rock (Arizona) et Nashville (Tennessee) ont désormais accès au service 5G Home Broadband tandis que le service 5G Ultra Wideband est maintenant accessible à Birmingham (Alabama). Par ailleurs, les habitants d'Austin (Texas) et de Gresham (Oregon) ont désormais accès aux deux services, c'est-à-dire à la 5G Home Broadband et à la 5G Ultra Wideband. ' Les clients de ces six villes se joignent à une liste croissante qui peut désormais profiter d'une technologie révolutionnaire qui alimentera l'avenir des applications et des solutions sans fil et à large bande à domicile', explique Kyle Malady, directeur de la technologie de Verizon. La 5G Ultra Wideband est désormais disponible dans certaines parties de 78 villes des USA, et la 5G Home Broadband est désormais disponible dans certaines parties de 52 villes, précise Verizon.

